Трамп поставил ультиматум владельцам TikTok

https://static.news.ru/photo/8bbeb6e2-d5b4-11ea-baef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nathalie Lieckfeld/http://imagebroker.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американская компания может приобрести сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok до 15 сентября 2020 года.

По его словам, сделку может совершить корпорация Microsoft или другая компания. В противном случае работа TikTok будет запрещена на территории США. Трамп также подчеркнул, что провёл переговоры с руководителем Microsoft, в ходе которых он призвал купить всю компанию, а не долю в ней.

Мое мнение было таково, что лучше купить все целиком, чем 30%, — цитирует Трампа РИА Новости.

О вероятном запрете сервиса на территории страны ранее говорил госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил, что посоветовал бы устанавливать приложение на мобильные телефоны в том случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались «в руках Коммунистической партии Китая».

На сегодняшний день TikTok принадлежит китайской ByteDance. В прошлом году компания представила в Китае собственный смартфон Smartisan Nut Pro 3. Устройство вышло под брендом Smartisan, который компания купила в 2019 году. Гаджет получил 6,39-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и подэкранным сканером отпечатков пальцев, основную квадрокамеру на 48, 13, 8 и 5 Мп, селфи-камеру на 20 Мп и батарею ёмкостью 4000 мАч.

Как информировал NEWS.ru, компания Facebook начала тестирование функции Reels в Индии. Таким образом компания хочет привлечь аудиторию TikTok, который был заблокирован в стране вместе с другими 58 китайскими приложениями.