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Трамп случайно перепутал Белоруссию с террористами

22:11, 18 августа 2020 32
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, не расслышав вопрос о Белоруссии, уже хотел начать говорить о террористах.

Один из представителей СМИ спросил у американского лидера, как он относится к протестам в Белоруссии.

Поддерживаю ли я протестующих и террористов? — уточнил глава Белого дома.

Собравшиеся начали объяснять политику, что речь идёт о стране. После этого Трамп заявил, что ему нравится видеть демократию.

Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии. Но мы говорим с разными людьми в нужное время. И в подходящее время мы поговорим с Россией, — отметил глава государства.

По его словам, белорусская оппозиция устраивает мирные акции.

9 августа в Белоруссии прошли шестые по счёту выборы президента. Действующий президент Александр Лукашенко был признан победителем. За него проголосовали 80,1% избирателей. Его основная соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Остальные участники выборов набрали менее 2%.

После объявления предварительных итогов в стране начались массовые акции протеста. Поддерживающие оппозицию люди посчитали, что итоги голосования были сфальсифицированы. Протесты в первые дни сопровождались жёсткими задержаниями, затем милиция перестала применять силу.

NEWS.ru писал, что Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти. Глава государства пообещал принять адекватные меры, чтобы «остудить некоторые горячие головы».

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