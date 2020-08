Трамп случайно перепутал Белоруссию с террористами

Один из представителей СМИ спросил у американского лидера, как он относится к протестам в Белоруссии.

Собравшиеся начали объяснять политику, что речь идёт о стране. После этого Трамп заявил, что ему нравится видеть демократию.

По его словам, белорусская оппозиция устраивает мирные акции.