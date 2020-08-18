Трамп случайно перепутал Белоруссию с террористами

https://static.news.ru/photo/01b67b02-e189-11ea-a6e6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, не расслышав вопрос о Белоруссии, уже хотел начать говорить о террористах.

Один из представителей СМИ спросил у американского лидера, как он относится к протестам в Белоруссии.

Поддерживаю ли я протестующих и террористов? — уточнил глава Белого дома.

Собравшиеся начали объяснять политику, что речь идёт о стране. После этого Трамп заявил, что ему нравится видеть демократию.

Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии. Но мы говорим с разными людьми в нужное время. И в подходящее время мы поговорим с Россией, — отметил глава государства.

По его словам, белорусская оппозиция устраивает мирные акции.

Trump on Obama admin: "They got very bad reviews. If you look at the Gallup poll, Gallup did a review of them. Now you have to understand, that was a far lesser, ah, vicious disease. It was not in the same ballpark...by the way Gallup, at the same time, gave us very good reviews" pic.twitter.com/VtZiOx16om — Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2020

9 августа в Белоруссии прошли шестые по счёту выборы президента. Действующий президент Александр Лукашенко был признан победителем. За него проголосовали 80,1% избирателей. Его основная соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Остальные участники выборов набрали менее 2%.

После объявления предварительных итогов в стране начались массовые акции протеста. Поддерживающие оппозицию люди посчитали, что итоги голосования были сфальсифицированы. Протесты в первые дни сопровождались жёсткими задержаниями, затем милиция перестала применять силу.

NEWS.ru писал, что Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти. Глава государства пообещал принять адекватные меры, чтобы «остудить некоторые горячие головы».