Трамп считает Байдена приятнее, но глупее Хиллари Клинтон

Глава Белого дома Дональд Трамп сравнил кандидата на пост президента от демократов Джо Байдена и Хиллари Клинтон.
Клинтон умнее его, однако по-человечески менее приятная. У Джо всё наоборот: он неумный, зато более приятная личность, — заявил американский лидер, выступая перед сторонниками в Вирджинии.
Он подчеркнул, что на выборах нужно обязательно победить,
Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября 2020 года. В них будут участвовать действующий президент страны 74-летний Дональд Трамп и 77-летний экс-вице президент США Джо Байден.
Ранее Хиллари Клинтон, которая была соперником Трампа на выборах 2016 года, заявила, что Россия попытается помочь американскому президенту переизбраться. Политик сослалась на некий доклад разведки, в котором якобы указано о помощи Москвы Трампу.
Как писал NEWS.ru, советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что против России введено такое большое количество санкций, что возможностей для дальнейших ограничений осталось немного.
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