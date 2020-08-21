Трамп считает Байдена приятнее, но глупее Хиллари Клинтон

https://static.news.ru/photo/d5645862-e3d6-11ea-8283-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: David Lienemann/wikipedia.com

Глава Белого дома Дональд Трамп сравнил кандидата на пост президента от демократов Джо Байдена и Хиллари Клинтон.

Клинтон умнее его, однако по-человечески менее приятная. У Джо всё наоборот: он неумный, зато более приятная личность, — заявил американский лидер, выступая перед сторонниками в Вирджинии.

Он подчеркнул, что на выборах нужно обязательно победить, сообщает «Интерфакс».

Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября 2020 года. В них будут участвовать действующий президент страны 74-летний Дональд Трамп и 77-летний экс-вице президент США Джо Байден.

Ранее Хиллари Клинтон, которая была соперником Трампа на выборах 2016 года, заявила, что Россия попытается помочь американскому президенту переизбраться. Политик сослалась на некий доклад разведки, в котором якобы указано о помощи Москвы Трампу.

Как писал NEWS.ru, советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что против России введено такое большое количество санкций, что возможностей для дальнейших ограничений осталось немного.