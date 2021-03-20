Трамп саркастически прокомментировал падение Байдена на трапе

https://static.news.ru/photo/8625bf7a-8ad9-11eb-9e15-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп не остался в стороне от курьёзной ситуации, в которую попал его преемник на посту главы государства Джо Байден. Американский лидер трижды споткнулся и упал, поднимаясь по трапу президентского самолёта.

Трамп затронул этот момент во время выступления перед сторонниками. Видеозапись этого эпизода опубликовал американский журналист Бенни Джонсон.

Я видел, как Джо Байден поднимался по трапу. И я сказал: «Я не проиграл ему», — заявил Трамп.

Trump was having some fun roasting Biden at Mar a Lago with Ron DeSantis yesterday



pic.twitter.com/Kr6mILbPE1 — Benny (@bennyjohnson) March 20, 2021

На выборах, которые состоялись в ноябре 2020 года, Трамп уступил Байдену президентский пост. При этом он отказывался признавать поражение, заявляя о массовых подлогах на избирательных участках. Напряжение нарастало и вылилось в штурм сторонниками Трампа Капитолия в тот момент, когда конгресс утверждал итоги выборов.

Жертвами инцидента стали пять человек, на Трампа ополчились администрации соцсетей, заблокировав ряд его аккаунтов якобы за призывы к беспорядкам и насилию. Также из-за этой ситуации он стал первым президентом в истории США, которому был объявлен импичмент дважды. И хотя к тому моменту он уже сложил полномочия, в случае успешного импичмента ему было бы запрещено заниматься политической деятельностью пожизненно. Но эта попытка провалилась, и теперь американские СМИ пишут о планах Трампа выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах.

При этом, как отмечают эксперты, у него могут быть шансы на успех, поскольку всё больше американцев сожалеют о том, что поддерживали Байдена. Причиной этому стал ряд факторов, а ситуация с трапом только всё усугубила. Граждане США озабочены тем, что президент до сих пор ни разу не выступил перед прессой — они сомневаются, что он на деле способен внятно и без подсказки излагать мысли.

Кроме того, Байден опрометчиво высказался о Владимире Путине, назвав его «убийцей» — этим он не только навлёк на себя критику ряда глав государств, но и пошатнул свои позиции в глазах граждан, которые замечают, что Байден весьма далёк от принципов дипломатии, и ни к чему хорошему это страну не приведёт. Многие жители США извинились перед Россией за слова главы Белого дома.

Что касается истории с трапом, то администрация президента поспешила дать объяснение инциденту. Оказывается, Байден не совладал с порывами ветра. Эта информация тоже заставила американцев задуматься о состоянии своего лидера, учитывая, что скорость ветра в тот момент составляла 6 м/с.

Как сообщал NEWS.ru, член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял президента страны Джо Байдена за отказ вести диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Республиканец также весьма иронично высказался об отношениях Байдена с вице-премьером Камалой Харрис. Конгрессмен пошутил, что та уж слишком беспокоится о здоровье главы государства.