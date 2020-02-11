Президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами заявил, что собирается создать самые мощные ядерные силы в мире, отметив, что Америке нужно поспевать за Россией и Китаем. Одновременно СМИ раскрыли, что в бюджетном плане на будущий год его администрация заложила почти $50 млрд на ядерную программу. Впрочем, нынешний глава Белого дома ставит себе в заслугу начало процесса, который и так был неизбежен. У США и России не совпадают циклы обновления стратегических сил, поэтому временное отставание Америки вполне объяснимо.
План государственных трат на 2021 год, разработанный администрацией Трампа,
Эти сумма включает в себя несколько программ по увеличению жизненного цикла боеголовок, а также инвестирование в новые научные инструменты для поддержания безопасного, эффективного и надёжного ядерного арсенала в будущем, — сообщил Axios источник в Белом доме. — Это значительное увеличение трат, чтобы осуществить давно назревшее обновление стареющей инфраструктуры и восстановить наши возможности по разработке новых ядерных боеголовок.
Стоит отметить, что совсем не обязательно бюджет будет одобрен именно в таком виде. Этот вопрос почти всегда становится предметом жарких дебатов в Конгрессе, которому принадлежит право утверждения бюджета, и нередко затягивается настолько, что приводит к шатдауну — временной приостановке работы правительства из-за недостатка финансирования. Поэтому Трамп уже сейчас пытается объяснить американцам, зачем тратить так много денег на стратегическое оружие в ущерб социальным программам.
Мы увеличиваем траты на нашу ядерную программу, потому что у нас нет выбора, в частности, из-за того, что делают Китай и Россия, — заявил Трамп на встрече с губернаторами 10 февраля. — В то же время Россия и Китай хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить эту безумную трату миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока соглашение не достигнуто, единственное, что я могу сделать — это создать сильнейшие ядерные силы в мире.
Озвученные Трампом и журналистами цифры вполне укладываются в
Нынешние стратегические силы страны приближаются к концу своего жизненного цикла, — подчёркивается в документе. — На протяжении следующих 20 лет, все компоненты ядерных сил должны будут, по существу, обновлены или заменены новыми системами, если Соединённые Штаты хотят продолжать пользоваться этими возможностями.
Всё это говорит о том, что огромные траты на стратегические наступательные вооружения, с помпой анонсированные Трампом, на самом деле плановые и давно назревшие. Российский цикл обновления стратегических ядерных сил начался раньше, чем американский, из-за чего возникло временное отставание американцев, о котором говорил Трамп. Модернизация в США стартовала ещё при предыдущем президенте Бараке Обаме, заложившем многое из того, что сейчас осуществляет сменивший его республиканец. Но правда и то, что нынешний глава Белого дома захотел пойти дальше и вместо обновления уже имеющегося оружия выделяет средства на создание нового.
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