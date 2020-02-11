Президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами заявил, что собирается создать самые мощные ядерные силы в мире, отметив, что Америке нужно поспевать за Россией и Китаем. Одновременно СМИ раскрыли, что в бюджетном плане на будущий год его администрация заложила почти $50 млрд на ядерную программу. Впрочем, нынешний глава Белого дома ставит себе в заслугу начало процесса, который и так был неизбежен. У США и России не совпадают циклы обновления стратегических сил, поэтому временное отставание Америки вполне объяснимо.

План государственных трат на 2021 год, разработанный администрацией Трампа, предусматривает выделение $28,9 млрд Пентагону на модернизацию средств доставки стратегического оружия и $19,8 млрд Администрации по национальной ядерной безопасности. Это на 20% больше, чем на эти же цели Белый дом запрашивал в прошлом году.

Эти сумма включает в себя несколько программ по увеличению жизненного цикла боеголовок, а также инвестирование в новые научные инструменты для поддержания безопасного, эффективного и надёжного ядерного арсенала в будущем, — сообщил Axios источник в Белом доме. — Это значительное увеличение трат, чтобы осуществить давно назревшее обновление стареющей инфраструктуры и восстановить наши возможности по разработке новых ядерных боеголовок.

Стоит отметить, что совсем не обязательно бюджет будет одобрен именно в таком виде. Этот вопрос почти всегда становится предметом жарких дебатов в Конгрессе, которому принадлежит право утверждения бюджета, и нередко затягивается настолько, что приводит к шатдауну — временной приостановке работы правительства из-за недостатка финансирования. Поэтому Трамп уже сейчас пытается объяснить американцам, зачем тратить так много денег на стратегическое оружие в ущерб социальным программам.

Мы увеличиваем траты на нашу ядерную программу, потому что у нас нет выбора, в частности, из-за того, что делают Китай и Россия, — заявил Трамп на встрече с губернаторами 10 февраля. — В то же время Россия и Китай хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить эту безумную трату миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока соглашение не достигнуто, единственное, что я могу сделать — это создать сильнейшие ядерные силы в мире.

Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Озвученные Трампом и журналистами цифры вполне укладываются в план модернизации стратегических ядерных сил , опубликованный Управлением конгресса США по бюджету в январе 2019 года. В докладе законодательного органа было указано, что с 2019-го по 2028-й год Америке предстоит потратить на обновление арсенала $494 млрд, или примерно по $50 млрд в год. То есть именно столько, сколько предложил Трамп. Составители документа признают, что два года назад оценивали десятилетний план модернизации на $94 млрд дешевле. Но увеличение произошло по вполне прозаичным причинам: финальная фаза цикла обновления самая дорогая, она намечена как раз на 2027-2028 год, поэтому не попала в предыдущий десятилетний план, представленный в 2017 году.

Нынешние стратегические силы страны приближаются к концу своего жизненного цикла, — подчёркивается в документе. — На протяжении следующих 20 лет, все компоненты ядерных сил должны будут, по существу, обновлены или заменены новыми системами, если Соединённые Штаты хотят продолжать пользоваться этими возможностями.

Всё это говорит о том, что огромные траты на стратегические наступательные вооружения, с помпой анонсированные Трампом, на самом деле плановые и давно назревшие. Российский цикл обновления стратегических ядерных сил начался раньше, чем американский, из-за чего возникло временное отставание американцев, о котором говорил Трамп. Модернизация в США стартовала ещё при предыдущем президенте Бараке Обаме, заложившем многое из того, что сейчас осуществляет сменивший его республиканец. Но правда и то, что нынешний глава Белого дома захотел пойти дальше и вместо обновления уже имеющегося оружия выделяет средства на создание нового.