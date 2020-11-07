Трамп рассказал, в каком случае он «вежливо» покинет Белый дом

Действующий президент США Дональд Трамп готов признать поражение на выборах. Однако это произойдёт, если судебные процессы, начатые его штабом, закончатся безрезультатно.
Об этом
Штаб Трампа оспаривает текущие результаты выборов в ряде штатов, требуя приостановить подсчёт голосов, разрешённый законами штатов. Также представители Трампа требуют допустить на участки, где ещё считают голоса, наблюдателей-республиканцев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что страница Дональда Трампа в социальной сети Twitter появляется первой в поисковой выдаче при запросе «looser» (лузер, проигравший). Страница политика появляется среди результатов поиска, несмотря на то что в её названии и описании нет искомого слова. При этом другие аккаунты из выдачи содержат его.