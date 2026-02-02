Трамп рассказал, как решил бы финансовые проблемы ООН Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы Организации Объединенных Наций. Он пояснил, что мог бы заставить членов ООН выплатить долги по взносам, передает издание Politico.

Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил платить НАТО, — сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп на своей платформе Truth Social репостнул сообщение, ставящее под сомнение роль традиционных союзников Вашингтона. В тексте ООН и НАТО названы истинной угрозой Соединенных Штатов, в то время как Китай и Россия используются как «страшилки».

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил NEWS.ru, что американский лидер планирует учредить международный Совет мира, чтобы заменить Совет Безопасности ООН. Однако, по его словам, на данный момент инициатива выглядит сырой и непонятной.

Тем временем философ Александр Дугин на форуме «Знание. Государство» в национальном центре «Россия» предположил, что инициатива Трампа по созданию Совета мира по Газе требует отдельного анализа. При этом он отметил, что понять истинные цели главы Белого дома сложно, однако замена ООН его Советом вполне реальна.