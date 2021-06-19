Трамп раскритиковал Байдена за состояние расовых отношений в США

https://static.news.ru/photo/6af8add6-d122-11eb-a082-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике нынешнего главу Белого дома Джо Байдена за «разобщение страны по расовому и гендерному признакам», говорится в статье для Real Clear Politics.

В качестве кандидата первым делом Джо Байден пообещал «объединить» Америку, однако пока в свои первые месяцы в качестве президента его главнейшим приоритетом стало разобщение страны по расовому и гендерному признаку, — написал Трамп.

Он напомнил, что в США школьникам «внушают» критическую расовую теорию. Она представляет собой изучение законодательства страны с точки зрения расовых вопросов и ставит под сомнение общее либеральное отношение к расовой справедливости. Бывший глава Белого дома считает, что левые политики на протяжении десятилетий представляют культуру и историю страны в негативном свете. По его словам, такое видение реальности доносится до детей, им говорят, что они плохие и их история плохая.

Внушение поколениям детей таких экстремальных идей <...> представляет собой программу национального суицида, — считает политик.

Трамп убеждён, что родители должны следить за школьной программой своих детей и пресекать любые попытки отойти от традиционной образовательной программы. Политик добавил, что администрация Байдена одобрила введение для преподавания в школах этой критической расовой теории.

Бывший глава Белого дома регулярно критикует либо самого Байдена, либо его политику. Так, Трамп оказался недоволен прошедшим в Женеве саммитом Россия — США. Он посчитал это мероприятие успешным только для Москвы. Трамп подчеркнул, что не понимает, что получил Вашингтон, а также добавил, что нынешняя администрация не смогла добиться остановки «Северного потока — 2», хотя это было важным.