Трамп продает свой отель в Вашингтоне за $375 млн

Соглашение о продаже отеля в Вашингтоне инвестиционной компании из Майами заключила фирма экс-президента США Дональда Трампа. Сумма сделки составит $375 млн. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным источников, приобретающая отель компания CGI Merchant Group планирует убрать золотые буквы фамилии Трампа с фасада здания и уже достигла соглашения на использоване бренда с компанией Hilton Worldwide Holdings Inc., которая будет управлять собственностью.

Продажа будет завершена в первом квартале 2022 года — ранее комитету палаты представителей надо будет изучить условия аренды между компанией Трампа и федеральным правительством.

Отель Трампа расположен на главной улице Вашингтона, в 500 метрах от Белого дома и в 1 км от Капитолия. Компания Трампа управляет зданием с 2012 года, за это установлена ежегодная аренда несколько миллионов долларов, сообщалось также о вложенных в отделку нескольких сотнях миллионов.

Ранее Трамп рассказал, когда объявит о намерении баллотироваться в президенты.