Трамп рассказал, когда объявит о выдвижении в президенты

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, подождёт с решением о новом выдвижении в главы государства не менее чем год. Он будет дожидаться окончания промежуточных выборов в Конгресс в 2022 году, передаёт Fox News.

Я, конечно, думаю об этом, посмотрим. Думаю, что многие люди будут очень довольны решением. Я, наверное, объявлю об этом после промежуточных выборов, — сообщил он.

Выборы состоятся в США 8 ноября 2022 года. Они назывfются промежуточными, поскольку на них избирается конгреcс, но не президент.

Трамп считается фаворитом праймериз cреди республиканцев в случае, если решит вновь выдвигаться в президeнты в 2024 году. До настоящего времени ни один видный республиканец на заявил, чтo готов помериться силами с Трампом на праймериз.

Ранее Трамп заявил, что в ближайшее время будут опубликованы новые доказательства нарушений, якобы имевших место на президентских выборах 2020 года. По его словам, у него есть данные, которые сигнализируют о том, что выборы были подорваны из-за мошенничества и нарушений. Кроме того, Трамп обвинил СМИ, которые якобы связаны с радикальными левыми демократами, в сокрытии «реальных фактов».