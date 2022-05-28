Трамп призвал разрешить школьным учителям в США носить оружие Трамп призвал разрешить прошедшим подготовку учителям в США носить оружие в школах

Дональд Трамп / Фото Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Экс-президент США Доальд Трамп заявил о необходимости дать американским школьным учителям, прошедшим специальную подготовку, право на скрытное ношение оружия в учебных заведениях. Своё мнение политик высказал на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне. Речь Трампа цитирует РИА Новости.

Все мы должны согласиться с тем, что наши школы не должны быть самыми слабыми целями. Напротив, они должны быть самыми недоступными целями. <...> Настало время позволить прошедшим подготовку учителям скрытно носить оружия в школах, — сказал Трамп.

Также он призвал увеличить финансирование и сделать более совершенной подготовку полицейских в стране. Кроме того, Трамп предложил оснастить все учебные заведения США металлодетекторами и ввести норму, по которой каждая школа страны должна располагать дежурным сотрудником полиции или охранником.

В минувший вторник, 24 мая, 18-летний житель города Ювальде штата Техас Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе города. Он был вооружён пистолетом и винтовкой. В результате погибли 19 детей и двое взрослых.

Этот инцидент стал самым кровопролитным в своём роде в США за последнее десятилетие.