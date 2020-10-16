Трамп призвал посадить Байдена и всю его семью за коррупцию

https://static.news.ru/photo/b4a6be94-103b-11eb-84c0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/flickr.com

Президент США Дональд Трамп призвал посадить в тюрьму своего ключевого оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена, а также всех его родственников.

Я говорю вам, семья Байденов коррумпирована. Это коррумпированная семья. Да, вам следует их посадить. Посадить Байденов, — приводит ТАСС слова американского лидера со встречи с избирателями в Джорджии.

Отмечается, что пришедшие на собрание сторонники Трампа поддержали его заявление лозунгами «Посадить их!».

Вы можете представить, чтобы мои дети делали то, что этот парень Хантер (сын Байдена. — NEWS.ru) делает? <...> На мой взгляд, [семья Байдена] — это преступная группа, — подчеркнул президент.

Также в числе демократов, заслуживающих тюремного срока, Трамп упомянул бывшего оппонента на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Как писал ранее NEWS.ru, Дональд Трамп заявлял, что, возможно, покинет страну в случае поражения на президентских выборах 2020 года. При этом американский лидер назвал своего соперника Джо Байдена «самым худшим кандидатом» на пост главы государства в истории.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.