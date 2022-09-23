Трамп пригрозил выслать из США миллионы людей

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении выслать миллионы людей из Соединенных Штатов в случае успешного переизбрания в 2024 году. В беседе с Fox News он подчеркнул, что речь идет о «преступниках, отравляющих страну». Конкретных имен политик не назвал.

Сейчас в стране находятся миллионы людей, которых здесь быть не должно. Многие из них являются заключенными. Преступников. Плохих я бы депортировал. Да. Миллионы и миллионы людей, они отравляют нашу страну, — высказался он.

По его мнению, страна находится в тяжелейшем упадке, и именно поэтому он намекнул на свое участие в президентской гонке в 2024 году. Трамп хочет «видеть великое лидерство в этой стране, более важное, чем республиканское, или демократическое, или либеральное, или консервативное».

Ранее политолог Халан Ульман заявил, что почти две трети американцев живут от зарплаты до зарплаты. Большинство граждан США имеет безрадостные экономические перспективы, а грядущие выборы только усугубят ситуацию. При этом Ульман отметил, что граждане интуитивно понимают, куда движется страна, и, согласно данным ряда опросов, 90% из них не одобряют выбранного курса. В результате подавляющее большинство общества не видит для себя лучшего будущего. Ничего не изменят и грядущие выборы, убежден политолог.