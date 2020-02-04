https://static.news.ru/photo/f4115928-4772-11ea-ac6b-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп обратился к Демократической партии США в своём Twitter-аккаунте. В сообщении он поинтересовался, когда ему ждать обвинений в адрес России.
Когда же демократы начнут обвинять Россию вместо того, чтобы признать собственную некомпетентность из-за провала на голосовании, который произошёл в Айове? — заявил американский лидер.
My Approval Rating in the Republican Party = 95%, a record! Big Iowa win. Approval Rating overall = 53%, a new high. With our great Economy and other major successes, would be 20 points higher without the phony Witch Hunts and Hoaxes???
Также Трамп восхитился своим рейтингом одобрения со стороны граждан США.
Ранее NEWS.ru писал, что рейтинг американского президента вырос до 46%. Политолог Владимир Можегов оценил шансы на победу Дональда Трампа в президентских выборах. Они должны состояться 3 ноября 2020 года.