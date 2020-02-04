Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обратился к Демократической партии США в своём Twitter-аккаунте. В сообщении он поинтересовался, когда ему ждать обвинений в адрес России.

Когда же демократы начнут обвинять Россию вместо того, чтобы признать собственную некомпетентность из-за провала на голосовании, который произошёл в Айове? — заявил американский лидер.

Также Трамп восхитился своим рейтингом одобрения со стороны граждан США.

Ранее NEWS.ru писал, что рейтинг американского президента вырос до 46%. Политолог Владимир Можегов оценил шансы на победу Дональда Трампа в президентских выборах. Они должны состояться 3 ноября 2020 года.

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