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Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа приближается к наивысшим за время его руководства страной значениям.

Проведённый Harris Poll при сотрудничестве с Harvard CAPS опрос показал, что деятельностью главы государства удовлетворены 46% американцев. Это всего на 3% меньше показателей начала 2017 года, когда политику, проводимую Трампом,...