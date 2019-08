В Соединённых Штатах 3 августа случилось сразу три случая массовой стрельбы — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).

По его мнению, это необходимо, так как участились несчастные случаи со стрельбой. Кроме того, политик призвал объединить закон о контроле оружия и иммиграционную реформу.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying....