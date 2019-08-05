Фото: Chuck Liddy/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп предложил принять закон, согласно которому будет введена обязательная предварительная проверка данных при покупке оружия.

В Соединённых Штатах 3 августа случилось сразу три случая массовой стрельбы — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).

Республиканцы и демократы должны собраться вместе и ввести проведение предварительных проверок данных, — написал политик в Twitter.

По его мнению, это необходимо, так как участились несчастные случаи со стрельбой. Кроме того, политик призвал объединить закон о контроле оружия и иммиграционную реформу.

Ранее News.ru сообщал, что детали трагедии в Техасе раскрыли очевидцы. Свидетель происшествия в Эль-Пасо Кендалл Лонг заявил, что вооружённый мужчина ускорил стрельбу в момент, когда люди стали разбегаться. Другой свидетель бойни Бритни Лечуга рассказала, что во время нападения в торговом центре находилось много детей. Они кричали, пытались найти родителей и прятались под стойками с одеждой.

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