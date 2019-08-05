https://static.news.ru/photo/6a343a20-b77d-11e9-a559-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chuck Liddy/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп предложил принять закон, согласно которому будет введена обязательная предварительная проверка данных при покупке оружия.

В Соединённых Штатах 3 августа случилось сразу три случая массовой стрельбы — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).

Республиканцы и демократы должны собраться вместе и ввести проведение предварительных проверок данных, — написал политик в Twitter.

По его мнению, это необходимо, так как участились несчастные случаи со стрельбой. Кроме того, политик призвал объединить закон о контроле оружия и иммиграционную реформу.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что детали трагедии в Техасе раскрыли очевидцы. Свидетель происшествия в Эль-Пасо Кендалл Лонг заявил, что вооружённый мужчина ускорил стрельбу в момент, когда люди стали разбегаться. Другой свидетель бойни Бритни Лечуга рассказала, что во время нападения в торговом центре находилось много детей. Они кричали, пытались найти родителей и прятались под стойками с одеждой.