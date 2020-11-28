Трамп пожелал сломавшему кости стопы Байдену выздоровления

Уточнённый диагноз вероятного президента США Джо Байдена оказался серьёзнее предварительного. Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей. Байден получил травму, играя со своим псом Мэйджором. Инцидент произошёл 29 ноября: политик во время игры поскользнулся и подвернул ногу. Первоначально в пуле Байдена сообщили о том, что у него вывих лодыжки. Тем не менее первый еженедельный президентский брифинг Байдена должен состояться 30 ноября, в понедельник, писал NEWS.ru ранее.