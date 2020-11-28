Трамп пожелал сломавшему кости стопы Байдену выздоровления

https://static.news.ru/photo/8cff49be-32ba-11eb-ad6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к вероятному следующему лидеру страны Джо Байдену после известия о травме у последнего.

Ранее стало известно, что Байден в результате падения во время игры со своей собакой получил два перелома костей стопы.

Поправляйтесь скорее! — написал Трамп в Twitter.

Пост политик сопроводил репостом видеозаписи, на которой видно, как хромает Байден, выходящий из медучреждения, где его осмотрели травматологи.

Уточнённый диагноз вероятного президента США Джо Байдена оказался серьёзнее предварительного. Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей. Байден получил травму, играя со своим псом Мэйджором. Инцидент произошёл 29 ноября: политик во время игры поскользнулся и подвернул ногу. Первоначально в пуле Байдена сообщили о том, что у него вывих лодыжки. Тем не менее первый еженедельный президентский брифинг Байдена должен состояться 30 ноября, в понедельник, писал NEWS.ru ранее.