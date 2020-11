Трамп пожелал сломавшему кости стопы Байдену выздоровления

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Ранее стало известно, что Байден в результате падения во время игры со своей собакой получил два перелома костей стопы.

Пост политик сопроводил репостом видеозаписи, на которой видно, как хромает Байден, выходящий из медучреждения, где его осмотрели травматологи.