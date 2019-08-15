https://static.news.ru/photo/a6854314-bf63-11e9-9cf8-fa163e074e61_660.jpgФото: Liu Jie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп потребовал длительного тюремного заключения для жителя Филадельфии, ранившего шестерых полицейских.
Стрелок из Филадельфии никогда не должен был оказаться на улице. У него была продолжительная и очень опасная криминальная история. Долгое тюремное заключение — нужно быть намного жестче по отношению к уличной преступности, — написал в Twitter американский лидер.
The Philadelphia shooter should never have been allowed to be on the streets. He had a long and very dangerous criminal record. Looked like he was having a good time after his capture, and after wounding so many police. Long sentence - must get much tougher on street crime!