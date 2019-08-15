Фото: Liu Jie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп потребовал длительного тюремного заключения для жителя Филадельфии, ранившего шестерых полицейских.

Стрелок из Филадельфии никогда не должен был оказаться на улице. У него была продолжительная и очень опасная криминальная история. Долгое тюремное заключение — нужно быть намного жестче по отношению к уличной преступности, — написал в Twitter американский лидер.

Ранее News.ru сообщал, что стрельба произошла в Филадельфии, штат Пенсильвания. Ранения получили шестеро полицейских, один, предположительно, пострадал в ДТП на пути к месту происшествия.

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