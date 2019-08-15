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Новый закон, который ограничивает предоставление американского гражданства лицам с минимальным доходом, решили оспорить 13 штатов США. В связи с этим они подали в суд на администрацию главы страны.

В качестве истца в этом деле выступит генпрокурор Вашингтона Роберт Фергюсон. Посыл администрации Трампа ясен: если ты богат, то добро пожаловать, а если беден, то нет, — отметил он. По...