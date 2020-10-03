Трамп после заражения COVID-19 получал кислород в Белом доме

https://static.news.ru/photo/a65436ec-059f-11eb-8690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский лидер Дональд Трамп получал кислородную поддержку в Белом доме до того, как был помещён в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Об этом сообщил источник.

Собеседник Associated Press рассказал, что президент США получал кислород 1 октября, а эту процедуру Трамп проходил спустя несколько часов после того, как у него обнаружили COVID-19.

Сейчас хозяин Белого дома чувствует себя хорошо. Специалисты довольны тем, что его состояние здоровья улучшается, заявил врач президента Шон Конли. По его словам, президент готов покинуть госпиталь уже 3 октября. Медик подчеркнул, что при этом не может указать точные сроки выписки американского лидера.

О заражении коронавирусом Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября. Глава государства сдал тест после того, как у его советника Хоуп Хикc был обнаружен COVID-19. Американский лидер самоизолировался, но не стал передавать свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Белый дом заявлял, что болезнь у главы государства протекает в лёгкой форме. Позже СМИ сообщили, что состояние Трампа ухудшилось. У него появились кашель и температура. Президента перевезли в госпиталь. Официально было заявлено, что это сделано из мер предосторожности.

Как писал NEWS.ru, ранее 74-летний американский президент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, обратился к врачам со словами благодарности.