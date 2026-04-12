Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 17:31

«Завершат уничтожение»: Трамп выдал новую порцию угроз в адрес Ирана

Трамп: армия США завершит уничтожение того немногого, что осталось от Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские военные в нужный момент доведут до конца уничтожение того немного, что осталось от Иранской Республики, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Пост он написал после того, как возглавлявший делегацию США на переговорах с Тегераном в Исламабаде вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что сторонам не удалось достичь соглашения. По его словам, американская делегация возвращается без сделки.

В подходящий момент наши военные завершат уничтожение того немногого, что осталось от Ирана! — написал республиканец.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Ираном прошли успешно. По его словам, стороны достигли договоренностей по большинству вопросов, за исключением ядерной программы.

По информации агентства Tasnim, США настаивали на вывозе всего обогащенного урана из страны, помимо возобновления судоходства в Ормузском проливе. Иранские дипломаты расценили позицию Вашингтона как лишенную реализма и рациональности.

Также после неудачных переговоров американский президент заявил, что Соединенные Штаты будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив. По его словам, стратегический водный путь будет закрыт в ближайшее время.

США
Дональд Трамп
Иран
Исламабад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США решили закрутить гайки беременным женщинам
В СПЧ ответили, как решать вопрос возвращения 17-летней россиянки из Мехико
Песков объяснил низкую компетенцию Каллас плохим советским образованием
В деле о прорыве плотины в Дагестане появились новые задержанные
Дмитриев после объявления блокады Ормуза напомнил о своем прогнозе
Раскрыто отношение простых американцев к конфликту с Ираном
«Завершат уничтожение»: Трамп выдал новую порцию угроз в адрес Ирана
Благословление Киркорова, конфликт с Соседовым: как живет Люся Чеботина
Брат главы Башкирии погиб в ДТП
Трамп раскрыл, что его представители думают об Иране
Украинские специалисты ПВО по ошибке ударили по двум небоскребам в ОАЭ
Названо неочевидное последствие блокады Ормузского пролива для Трампа
Силы правопорядка Ирана выявили организованную шпионскую сеть
Пасхальный кулич гигантских размеров испекли в Крыму
Коц высмеял хитрый план Трампа в Ормузском проливе
Властей Хельсинки обвинили в оплате отдыха финских детей в крымском лагере
Венгерская оппозиция устроила провокацию в день выборов
Вооруженные люди попытались захватить судно у берегов Йемена
Срыв перемирия и финские гиганты-отморозки: новости СВО на вечер 12 апреля
Военэксперт раскрыл, как Иран ответит США на блокаду Ормузского пролива
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.