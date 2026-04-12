«Завершат уничтожение»: Трамп выдал новую порцию угроз в адрес Ирана

Трамп: армия США завершит уничтожение того немногого, что осталось от Ирана

Американские военные в нужный момент доведут до конца уничтожение того немного, что осталось от Иранской Республики, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Пост он написал после того, как возглавлявший делегацию США на переговорах с Тегераном в Исламабаде вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что сторонам не удалось достичь соглашения. По его словам, американская делегация возвращается без сделки.

В подходящий момент наши военные завершат уничтожение того немногого, что осталось от Ирана! — написал республиканец.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Ираном прошли успешно. По его словам, стороны достигли договоренностей по большинству вопросов, за исключением ядерной программы.

По информации агентства Tasnim, США настаивали на вывозе всего обогащенного урана из страны, помимо возобновления судоходства в Ормузском проливе. Иранские дипломаты расценили позицию Вашингтона как лишенную реализма и рациональности.

Также после неудачных переговоров американский президент заявил, что Соединенные Штаты будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив. По его словам, стратегический водный путь будет закрыт в ближайшее время.