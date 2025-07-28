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28 июля 2025 в 16:32

Трамп после нового ультиматума признался, что с любовью относится к России

Трамп заявил, что предпочел бы не принимать экономические меры против России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не принимать экономические меры против Москвы. На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером хозяин Белого дома признался, что с любовью относится к россиянам, передает телеканал Fox News.

Трамп заявил, что новый ультиматум для России по прекращению огня составит 10-12 дней. По его словам, «нет никаких причин ждать 50 дней. Также президент отметил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу.

Военкор Юрий Котенок заявил, что новый «дедлайн» Трампа звучит смешно. По словам корреспондента, Соединенные Штаты делают ставку на дальнейшую эскалацию конфликта.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Трампа о российском коллеге Владимире Путине и украинском конфликте являются шибкой. По его словам, РФ придерживается курса, направленного на предотвращение причин конфликта, что должно стать основой мирного урегулирования.

Дональд Трамп
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Украина
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