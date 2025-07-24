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24 июля 2025 в 15:54

Трамп посетит Шотландию ради гольфа

Дональд Трамп приедет в Шотландию с частным визитом ради гольф-курортов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/mpi34/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Шотландию с пятидневным частным визитом, сообщает Daily Record. По данным издания, он планирует побывать на своих гольф-курортах «Тернберри» и «Мени», а также открыть новое поле для гольфа на 18 лунок, названное в честь его матери.

Во время поездки Трамп может встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и первым министром Шотландии Джоном Суинни. Хотя визит носит частный характер, в Шотландии ожидают повышенного интереса к передвижениям политика. Коалиция «Остановить Трампа» сообщила о запланированных протестах в центре Абердина, в Абердиншире и у консульства США в Эдинбурге 26 июля утром.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретные переговоры о возможной встрече российского лидера Владимира Путина и Трампа в Китае пока не велись. Вопрос обсуждается в связи с мероприятиями по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Однако, по словам Пескова, официальных заявлений от Вашингтона о намерениях Трампа посетить эти события пока не поступало.

Дональд Трамп
Шотландия
гольф
протесты
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