Трамп сделал неожиданное предложение Обаме на похоронах экс-главы США Журналист Карл: Трамп предложил Обаме во время похорон Картера сыграть в гольф

Президент США Дональд Трамп предложил экс-лидеру страны Бараку Обаме во время похорон 39-го главы государства Джимми Картера сыграть в гольф, сообщил журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку». Однако встреча не состоялась, поскольку спустя месяцы Трамп выдвинул в адрес предшественника обвинения, включая утверждения о государственной измене, передает РБК.

Однако этой партии в гольф так и не суждено было состояться. Спустя несколько месяцев Трамп выдвинул в адрес Обамы серию бездоказательных обвинений, в том числе публично обвинил его в государственной измене, — говорится в книге.

Ранее президент США обвинил Обаму в организации масштабного мошенничества на президентских выборах 2016 года. Американский лидер выступил с поддержкой заявлений директора национальной разведки США Тулси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса.

Кроме того, Трамп раскритиковал решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира Обаме. Во время встречи с финским президентом Александром Стуббом в Белом доме американский лидер также заявил о наличии собственных достижений, достойных данной награды.