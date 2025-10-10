Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира бывшему американскому лидеру Бараку Обаме. Политик также выразил уверенность в собственных заслугах для получения этой награды на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

Он получил премию за то, что ничего не сделал, — отметил Трамп, говоря об Обаме.

Он охарактеризовал период правления Обамы как разрушительный для страны, хотя и не привел конкретных аргументов в поддержку этой позиции. По его мнению, бывший лидер буквально «уничтожил США».

Особое внимание Трамп уделил сравнению сроков получения премии: Обама стал лауреатом через девять месяцев после инаугурации. Сам действующий президент считает собственные дипломатические успехи более значимыми. По утверждению политика, он лично «прекратил восемь военных конфликтов за девять месяцев», что является «беспрецедентным достижением» в истории.

Ранее невролог Валерий Новоселов отметил, что у Трампа прослеживается ухудшение когнитивных функций. По его мнению, это подтверждает навязчивое стремление главы Белого дома заполучить Нобелевскую премию.