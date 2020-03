По словам президента, сотрудники ФБР, которые в 2017 году начали безуспешное расследование «российского вмешательства» в американские выборы, разрушили жизнь Флинна — армейского ветерана и руководителя военной разведки в 2012–2014 годах.

Обвинение просит для Флинна до шести месяцев реального заключения.

So now it is reported that, after destroying his life & the life of his wonderful family (and many others also), the FBI, working in conjunction with the Justice Department, has “lost” the records of General Michael Flynn. How convenient. I am strongly considering a Full Pardon!