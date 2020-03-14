https://static.news.ru/photo/dd4d0886-66ee-11ea-a19f-fa163e074e61_660.jpg Майкл Флинн Фото: Alex Edelman/CNP/AdMediaos/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что «всерьёз рассматривает» возможность помиловать своего бывшего советника по безопасности Майкла Флинна, которому грозит тюремный срок за дачу ложных показаний ФБР. Генерал-лейтенант Флинн потерял пост после встречи с послом России, о содержании которой солгал, как считает бюро расследований.

По словам президента, сотрудники ФБР, которые в 2017 году начали безуспешное расследование «российского вмешательства» в американские выборы, разрушили жизнь Флинна — армейского ветерана и руководителя военной разведки в 2012–2014 годах.

Теперь ФБР вместе с министерством юстиции «потеряли» записки генерала Майкла Флинна. Как удобно. Я всерьёз думаю о полном помиловании, — написал Трамп в Twitter.

Обвинение просит для Флинна до шести месяцев реального заключения.

So now it is reported that, after destroying his life & the life of his wonderful family (and many others also), the FBI, working in conjunction with the Justice Department, has âlostâ the records of General Michael Flynn. How convenient. I am strongly considering a Full Pardon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2020

Как писал NEWS.ru, немецкие власти заподозрили администрацию Трампа в попытке переманить учёных из Германии для работы над вакциной против коронавируса, чтобы США получили приоритетную защиту от инфекции.