https://static.news.ru/photo/0034527e-66cb-11ea-b082-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы вакцина против коронавируса была только у его страны. С этой целью он пытается переманить учёных из Германии, которые занимаются её разработкой.

Речь идёт о сотрудниках компании CureVac, расположенной в Тюбингене. Американский лидер якобы предлагал им большие деньги за передачу вакцины Вашингтону или переезд в США для продолжения работы над ней, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источник в немецком кабмине.

Собеседник издания отметил, что попытка Трампа переманить специалистов привела к «непрямому, но ощутимому» спору между Берлином и Вашингтоном. Власти Германии заинтересованы в том, чтобы вакцина и лекарства от коронавируса создавались на её территории.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус у хозяина Белого дома не выявлен. Результаты его тестов оказались отрицательными. В США число заражённых составляет более 2,5 тысячи человек. От заболевания умер 51 человек.

В общей сложности в мире зарегистрировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 5,8 тысячи человек, более 75 тысяч выздоровели. В России выявлены 63 случая заболевания. Излечились шесть человек, летальных исходов не зафиксировано.