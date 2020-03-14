Лечащий врач Трампа заявил, что президент не болеет коронавирусом. Американский лидер сдал тест на заболевание.
Результаты оказались отрицательными. Тест Трамп сдал после общения с делегацией Бразилии,
До этого коронавирус обнаружили у посла Бразилии в США, который был на встрече с Трампом.
Вчера вечером после того, как я подробно обсудил с президентом тестирование на COVID-19, он решил его сделать, — приводит издание слова лечащего врача президента.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число больных коронавирусом в США уже превысило 2,5 тысячи человек. Данные
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