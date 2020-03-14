https://static.news.ru/photo/c50a18e4-6654-11ea-ac35-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лечащий врач Трампа заявил, что президент не болеет коронавирусом. Американский лидер сдал тест на заболевание.

Результаты оказались отрицательными. Тест Трамп сдал после общения с делегацией Бразилии, пишет РИА Новости.

До этого коронавирус обнаружили у посла Бразилии в США, который был на встрече с Трампом.

Вчера вечером после того, как я подробно обсудил с президентом тестирование на COVID-19, он решил его сделать, — приводит издание слова лечащего врача президента.