Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на то, что ему больше никогда не придётся публиковать стенограммы своих телефонных разговоров.
Я надеюсь, что мне не придётся больше этого делать, — отметил политик.
По его словам, его вынудили на разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он это сделал, чтобы предотвратить распространение недостоверной информации. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз опроверг слухи о том, что он просил Киев инициировать уголовное дело против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на финансовую помощь.
Ранее Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал американскому лидеру, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Как писал News.ru, Зеленский, комментируя ситуацию вокруг его разговора с американским лидером, заявил, что на него невозможно влиять ни в стране, ни за её пределами.
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