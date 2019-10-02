https://static.news.ru/photo/db881840-d34d-11e9-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на то, что ему больше никогда не придётся публиковать стенограммы своих телефонных разговоров.

Я надеюсь, что мне не придётся больше этого делать, — отметил политик.

По его словам, его вынудили на разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он это сделал, чтобы предотвратить распространение недостоверной информации. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз опроверг слухи о том, что он просил Киев инициировать уголовное дело против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на финансовую помощь.

Ранее Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал американскому лидеру, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как писал News.ru, Зеленский, комментируя ситуацию вокруг его разговора с американским лидером, заявил, что на него невозможно влиять ни в стране, ни за её пределами.