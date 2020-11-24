Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов

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Президент США Дональд Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме поздравил американский народ с успехами Штатов на бирже, но на вопросы представителей СМИ он отвечать не стал.

Хочу поздравить народ нашей страны индекс DJIA достиг 30 тысяч пунктов, это высочайший уровень в истории, — приводит слова Трампа РИА Новости.

По словам президента этот показатель является «священной цифрой». Кроме того, Трамп отметил, что «очень доволен тем, что происходит с вакциной» от COVID.

Однако выступление Трампа продлилось менее минуты. Он ушёл из комнаты для пресс-брифингов проигнорировав вопросы журналистов о выборах.

За последние сутки Пенсильвания, Мичиган и Невада, которые являются ключевыми при подсчёте голосов, подтвердили победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Во вторник Трамп поручил главе Управления по общим вопросам администрации США (GSA) Эмили Мёрфи начать формальную процедуру передачи власти Джо Байдену. При этом он отказалсятрактовать этот шаг как признание поражения на президентских выборах.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.

Окончательные итоги станут известны не позже 14 декабря. Так, до 8 декабря 2020 года Верховный суд США должен вынести решения по всем искам, связанным с нарушениями на выборах, а 14-го числа того же месяца соберётся коллегия выборщиков.