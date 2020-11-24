Байден призвал оппонентов к сотрудничеству

https://static.news.ru/photo/cad19a82-2e71-11eb-af3c-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: twitter.com/JoeBiden

Кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о победе на выборах, призвал прекратить политические разногласия и начать совместно работать над улучшением ситуации в стране.

Выборы окончены. Пришло время отложить в сторону партийные предпочтения и риторику, демонизирующую друг друга. Нам нужно объединиться, — написал в Twitter Байден.

The election is over.



Itâs time to put aside the partisanship and the rhetoric designed to demonize one another.



We have to come together. — Joe Biden (@JoeBiden) November 24, 2020

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позже. Однако, на основании предварительных данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена.

Как писал NEWS.ru, управление по общим вопросам администрации США (GSA) информировало Джо Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране, соответствующее обращение направлено ему главой управления Эмили Мёрфи. Мёрфи заявила, что Белый дом не оказывал прямого или косвенного давления на неё, чтобы она отложила формальный переход и не приняла решение «из страха или фаворитизма». Ранее Мёрфи отказывалась подписать необходимые для начала трансфера власти документы, так как действующий президент страны Дональд Трамп не признал своё поражение на выборах, а официальных свидетельств победы Байдена, по словам главы GSA, не было.