Байден призвал оппонентов к сотрудничеству

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позже. Однако, на основании предварительных данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена.
Как писал NEWS.ru, управление по общим вопросам администрации США (GSA) информировало Джо Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране, соответствующее обращение направлено ему главой управления Эмили Мёрфи. Мёрфи заявила, что Белый дом не оказывал прямого или косвенного давления на неё, чтобы она отложила формальный переход и не приняла решение «из страха или фаворитизма». Ранее Мёрфи отказывалась подписать необходимые для начала трансфера власти документы, так как действующий президент страны Дональд Трамп не признал своё поражение на выборах, а официальных свидетельств победы Байдена, по словам главы GSA, не было.