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Байден призвал оппонентов к сотрудничеству

19:17, 24 ноября 2020
Джо Байден Джо Байден Фото: twitter.com/JoeBiden

Кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о победе на выборах, призвал прекратить политические разногласия и начать совместно работать над улучшением ситуации в стране.

Выборы окончены. Пришло время отложить в сторону партийные предпочтения и риторику, демонизирующую друг друга. Нам нужно объединиться, — написал в Twitter Байден.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позже. Однако, на основании предварительных данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена.

Как писал NEWS.ru, управление по общим вопросам администрации США (GSA) информировало Джо Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране, соответствующее обращение направлено ему главой управления Эмили Мёрфи. Мёрфи заявила, что Белый дом не оказывал прямого или косвенного давления на неё, чтобы она отложила формальный переход и не приняла решение «из страха или фаворитизма». Ранее Мёрфи отказывалась подписать необходимые для начала трансфера власти документы, так как действующий президент страны Дональд Трамп не признал своё поражение на выборах, а официальных свидетельств победы Байдена, по словам главы GSA, не было.

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