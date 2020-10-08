Трамп отказался от дебатов в дистанционном формате

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет принимать участие в предвыборных дебатах в дистанционном формате.

Я не буду тратить время на виртуальные дебаты, — сказал Трамп в эфире телеканала Fox Business.

Он также сообщил, что чувствует себя хорошо и ждёт проведения предвыборных митингов.

В настоящее время глава США находится в Белом доме, где проходит лечение от COVID-19. Как отмечает агентство Reuters, уже известно о как минимум 19 человеках из близкого окружения президента, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что готов участвовать в очередных дебатах со своим соперником от Демократической партии Джо Байденом. Трамп сообщил, что с нетерпением ждёт дебатов, «будет здорово». Он также отметил, что чувствует себя «великолепно», писал NEWS.ru.

Ожидается, что второй раунд дебатов действующего американского лидера с Байденом пройдет 15 октября в Майами. Сам Байден заявил, что не будет принимать в них участие, пока Трамп полностью не излечится от коронавируса.