https://static.news.ru/photo/76538dc2-55e5-11ea-8148-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/GlobalLookPress
Президент США Дональд Трамп в преддверии визита в Индию опубликовал на своей странице в Twitter ролик художника анимационного видео с ником Sol.
На видео лицо американского лидера наложено с помощью монтажа на лицо героя болливудского фильма «Бахубали: Рождение легенды». В ролике также присутствуют: супруга Трампа Мелания, его дочь Иванка с мужем, противник-демократ и премьер-министр Индии Нарендра Моди с женой.
Чтобы отпраздновать визит Трампа в Индию, я хотел снять видео, чтобы показать, как в моём представлении это пройдет. США и Индия объединились! — пояснил художник в сообщении.
Дональд Трамп оценил видео и опубликовал на своей страницы с комментарием.
С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии! — заявил президент США.