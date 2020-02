На видео лицо американского лидера наложено с помощью монтажа на лицо героя болливудского фильма «Бахубали: Рождение легенды». В ролике также присутствуют: супруга Трампа Мелания, его дочь Иванка с мужем, противник-демократ и премьер-министр Индии Нарендра Моди с женой.

Дональд Трамп оценил видео и опубликовал на своей страницы с комментарием.