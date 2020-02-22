https://static.news.ru/photo/76538dc2-55e5-11ea-8148-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп в преддверии визита в Индию опубликовал на своей странице в Twitter ролик художника анимационного видео с ником Sol.

На видео лицо американского лидера наложено с помощью монтажа на лицо героя болливудского фильма «Бахубали: Рождение легенды». В ролике также присутствуют: супруга Трампа Мелания, его дочь Иванка с мужем, противник-демократ и премьер-министр Индии Нарендра Моди с женой.

Чтобы отпраздновать визит Трампа в Индию, я хотел снять видео, чтобы показать, как в моём представлении это пройдет. США и Индия объединились! — пояснил художник в сообщении.

Дональд Трамп оценил видео и опубликовал на своей страницы с комментарием.

С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии! — заявил президент США.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020

Художник часто использует в своих работах образ американского лидера.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Дональд Трамп высмеял публикации в СМИ о том, что Россия якобы помогает кандидату от Демократической партии Берни Сандерсу в президентской гонке.