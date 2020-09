Ранее издательство опубликовало материал, в котором говорится, что глава белого дома в ноябре 2018 года в ходе поездки в Париж в честь столетия Компьенского перемирия не захотел ехать на американское военное кладбище, заявив, что оно «заполнено неудачниками».

По его словам, главный редактор журнала Джеффри Голдберг является мошенником. Он призвал всех американцев звонить и писать Лорен Пауэлл Джобс, чтобы показать ей свои чувства.