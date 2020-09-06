Трамп обвинил вдову Стива Джобса в растрате унаследованных денег

https://static.news.ru/photo/9744060c-f049-11ea-89f7-fa163e074e61_660.jpg Лорен Пауэлл Джобс Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Вдова основателя Apple Стива Джобса тратит денежные средства, унаследованные от мужа, на журнал Atlantic, который публикует фейки. Такое обвинение выдвинул президент США Дональд Трамп.

Ранее издательство опубликовало материал, в котором говорится, что глава белого дома в ноябре 2018 года в ходе поездки в Париж в честь столетия Компьенского перемирия не захотел ехать на американское военное кладбище, заявив, что оно «заполнено неудачниками».

Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, который извергает фейковые новости и ненависть, — написал политик в Twitter.

По его словам, главный редактор журнала Джеффри Голдберг является мошенником. Он призвал всех американцев звонить и писать Лорен Пауэлл Джобс, чтобы показать ей свои чувства.

Steve Jobs would not be happy that his wife is wasting money he left her on a failing Radical Left Magazine that is run by a con man (Goldberg) and spews FAKE NEWS & HATE. Call her, write her, let her know how you feel!!! https://t.co/wwuoP85bQE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2020

Как писал NEWS.ru, Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки и её искажении. По его словам, в комитете палаты представителей по разведке завелись «стукачи». Данным фактом президент оправдал принятое ранее решение офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах для членов комитетов по разведке.