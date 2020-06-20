Трамп не станет заставлять избирателей носить маски на встрече с ним

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что защитные маски являются «палкой о двух концах» и он не будет обязывать своих избирателей носить этот аксессуар на встрече с главой государства в Оклахоме.
Митинг в городе Талса станет первым публичным массовым мероприятием с участием американского президента с начала пандемии коронавируса. Как
Трамп заявил, что позволит людям «делать то, что они захотят». Президент напомнил, что ранее звучали мнения, что «от ношения маски только хуже». Глава государства призвал «возвращаться к нормальной жизни» и заверил, что встреча с избирателями будет совершенно безопасной.
Я не чувствую, что я в опасности. Я встречался со столькими людьми, и вот он я, до сих пор сижу здесь, — подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп признал, что внедряемая демократами практика голосования по почте может помешать ему в ноябре 2020 года избраться на второй срок, передавал NEWS.ru. По его словам, почтовое голосование является непрозрачной процедурой.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Демократы формально ещё не определили соперника для действующего главы государства, однако бывший вице-президент Джо Байден является наиболее вероятным кандидатом.
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