Трамп не станет заставлять избирателей носить маски на встрече с ним

https://static.news.ru/photo/19c0807a-b2ff-11ea-bc80-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/POOL/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что защитные маски являются «палкой о двух концах» и он не будет обязывать своих избирателей носить этот аксессуар на встрече с главой государства в Оклахоме.

Митинг в городе Талса станет первым публичным массовым мероприятием с участием американского президента с начала пандемии коронавируса. Как сообщает РИА Новости, главный инфекционист США Энтони Фаучи и координатор президентской администрации по борьбе с COVID-19 Дебора Биркс выразили опасения по поводу рисков, которые несёт митинг с несколькими тысячами участников на закрытой арене.

Трамп заявил, что позволит людям «делать то, что они захотят». Президент напомнил, что ранее звучали мнения, что «от ношения маски только хуже». Глава государства призвал «возвращаться к нормальной жизни» и заверил, что встреча с избирателями будет совершенно безопасной.

Я не чувствую, что я в опасности. Я встречался со столькими людьми, и вот он я, до сих пор сижу здесь, — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп признал, что внедряемая демократами практика голосования по почте может помешать ему в ноябре 2020 года избраться на второй срок, передавал NEWS.ru. По его словам, почтовое голосование является непрозрачной процедурой.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Демократы формально ещё не определили соперника для действующего главы государства, однако бывший вице-президент Джо Байден является наиболее вероятным кандидатом.