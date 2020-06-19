Трамп рассказал, почему может проиграть выборы президента

https://static.news.ru/photo/c5a0ce7a-b1cb-11ea-a677-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что внедряемая демократами практика голосования по почте может помешать ему в ноябре 2020 года избраться на второй срок. По его словам, голосование по почте является непрозрачной процедурой.

Потому что демократы жульничают и крадут. Они не посылают бюллетени в некоторые районы, в основном, республиканские, — отметил Трамп в интервью Washington Times.

При этом глава Белого дома назвал вероятного соперника по выборам бывшего вице-президента Джо Байдена более слабым соперником, чем Хиллари Клинтон, которую он победил в 2016 году.

Но аппарат сильнее, потому что они (демократы. — NEWS.ru) в отчаянии, — уточнил Трамп.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Трамп обращался к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой помочь ему выиграть выборы 2020 года. Об этом говорится в книге бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме». В мемуарах уточняется, что Трамп якобы умолял Цзиньпина обеспечить его победу и ссылался на экономические возможности Поднебесной.