Президент США Дональд Трамп ушёл от ответа на вопрос о возможности расследования ФБР убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
По его мнению, дело было тщательно расследовано.
Всё. Я видел столько публикаций, — сказал, он в интервью NBC, дважды уклонившись от ответа на прямой вопрос и сменив тему беседы.
Ранее News.ru писал, что существуют достоверные доказательства того, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед имеет отношение к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в отчёте спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Хашогги, критиковавший политику королевства, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.