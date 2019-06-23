https://static.news.ru/photo/3bfae6b6-95c4-11e9-a08c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ушёл от ответа на вопрос о возможности расследования ФБР убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

По его мнению, дело было тщательно расследовано.

Всё. Я видел столько публикаций, — сказал, он в интервью NBC , дважды уклонившись от ответа на прямой вопрос и сменив тему беседы.

Ранее News.ru писал, что существуют достоверные доказательства того, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед имеет отношение к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в отчёте спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

Хашогги, критиковавший политику королевства, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.