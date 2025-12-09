ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 15:42

«Отличный торгаш»: Трамп высказался о Зеленском

Трамп сравнил Зеленского с известным шоуменом США XIX века Барнумом

Президент США Дональд Трамп назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского отличным торгашом и сравнил с крупнейшей фигурой американского шоу-бизнеса XIX века Финеасом Тейлором Барнумом. В интервью журналу Politico американский лидер заявил, что Зеленскому удалось выпросить у экс-главы белого дома Джо Байдена $350 млрд на военные нужды.

Знаете, он отличный торгаш. Я называю его Ф. Т. Барнумом. Это был великий человек. Он мог продать что угодно и когда угодно. Он говорил, неважно, работает это или нет. Но ведь [Зеленский] же и есть Ф. Т. Барнум. Он заставил жуликоватого Джо Байдена отдать ему $350 млрд. Посмотрите на результат: 25% [территории] его страны потеряно, — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что на Украине пришло время провести выборы президента. По его словам, у украинского народа должен быть выбор, нельзя нарушать процедуру голосования, прикрываясь конфликтом с Россией.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов допустил, что Зеленского могут отстранить от власти, а его преемником станет бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас работает послом в Великобритании. По его словам, Запад намерен пойти на этот шаг из-за глубокого кризиса в стране.

