Президент США Дональд Трамп назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского отличным торгашом и сравнил с крупнейшей фигурой американского шоу-бизнеса XIX века Финеасом Тейлором Барнумом. В интервью журналу Politico американский лидер заявил, что Зеленскому удалось выпросить у экс-главы белого дома Джо Байдена $350 млрд на военные нужды.

Знаете, он отличный торгаш. Я называю его Ф. Т. Барнумом. Это был великий человек. Он мог продать что угодно и когда угодно. Он говорил, неважно, работает это или нет. Но ведь [Зеленский] же и есть Ф. Т. Барнум. Он заставил жуликоватого Джо Байдена отдать ему $350 млрд. Посмотрите на результат: 25% [территории] его страны потеряно, — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что на Украине пришло время провести выборы президента. По его словам, у украинского народа должен быть выбор, нельзя нарушать процедуру голосования, прикрываясь конфликтом с Россией.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов допустил, что Зеленского могут отстранить от власти, а его преемником станет бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас работает послом в Великобритании. По его словам, Запад намерен пойти на этот шаг из-за глубокого кризиса в стране.