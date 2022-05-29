Трамп назвал способ остановить конфликт на Украине Трамп: снижение цены барреля нефти до $30-40 остановит конфликт на Украине

Дональд Трамп / Фото Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Конфликт на Украине может быть остановлен в случае сниженимя стоимости нефти до $30-40 за баррель. Такое мнение выразил в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Вайоминг бывший президент США Дональд Трамп. По его словам, Россия «зарабатывает состояние» на высокой стоимости топлива и чтобы изменить сложившуюся ситуацию, следует снижать нефтяные расценки. Слова Трампа приводит ТАСС.

Не знаю, следите ли вы за российской валютой, но она сейчас достигла максимальных показателей из-за высокой стоимости нефти. Если вы хотите остановить эту войну, нужно снизить стоимость нефти до $30-40 долларов за баррель, — заявил Трамп.

Он отметил, что за счёт дорогой продажи нефти «Россия зарабатывает целое состояние». Кроме того, страна стала принимать в качестве оплаты за топливо исключительно рубли.

У нас не останется долларов, у нас не останется ничего, — посетовал политик.

Трамп в очередной раз в ходе выступления раскритиковал курс действующего главы американского государства Джо Байдена. Он, в частности, отмети, что президент-демократ лишил США энергетической независимости, которой якобы удалось добиться в годы президентства Трампа. По словам республикаца, во времена его правдения Штаты обогнали по объёмам добычи нефти РФ и Саудовскую Аравию, а теперь «приходится обращаться к Венесуэле, чтобы закупать её».

Ранее Трамп обвинил Белый дом в неумении вести дела с Путиным. По его словам, американские власти не ведают, что творят в ситуации вокруг Украины. Из-за этого «миллионы могут погибнуть»