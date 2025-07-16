Трамп назвал скандал вокруг дела Эпштейна «аферой демократов»

Скандал вокруг публикации «списка» американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении и торговле несовершеннолетними, представляет собой «новую мистификацию» Демократической партии, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он добавил, что отрекается от бывших сторонников, которые «повелись на ложь».

Мошенничества и мистификации — это все, на что способны демократы. Это все, что у них есть. Они не умеют управлять, вести политику и выбирать одерживающих победу кандидатов. <...> Их новая афера — это то, что мы всегда будем называть мистификацией Джеффри Эпштейна, — написал он.

Трамп раскритиковал своих бывших сторонников, которые, по его словам, слишком легко купились на «аферу» Демпартии. По мнению американского лидера, «они не извлекли уроки из прошлого и, вероятно, никогда их не извлекут».

Ранее Трамп также заявил, что «список Эпштейна» и другие документы, которые связаны с финансистом, созданы демократами. Президент США назвал их способ мошенническим. По словам Трампа, демократы создали досье с экс-руководителями ЦРУ и ФБР.