Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 04:22

Трамп назвал спорного «победителя» обеих мировых войн

Трамп считает, что США выиграли обе мировые войны и все конфликты между ними

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты сыграли ключевую роль во всех военных конфликтах XX века, заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами Белого дома. Во время церемонии подписания указа о переименовании Министерства обороны он выразил уверенность, что Вашингтон одержал победы в обеих мировых войнах.

Его слова прозвучали в контексте обоснования решения о переименовании ведомства в Министерство войны. По мнению Трампа, США не только выиграли Первую и Вторую мировые войны, но и побеждали во всех конфликтах, происходивших до них и между ними.

Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы побеждали во всем до этого и между ними, — заявил политик.

Историческая оценка роли США в мировых войнах является предметом дискуссий среди экспертов. Утверждения о «победе во всем» могут рассматриваться как упрощение комплексного исторического процесса.

Ранее Трамп обратил внимание, что новое наименование Пентагона более точно соответствует реальному положению дел в международной политике и характеру деятельности ведомства. Прежнее название политик считает излишне либеральным. С иной точкой зрения выступил действующий глава Пентагона Пит Хегсет. Он напомнил, что с момента переименования Военного департамента в Министерство обороны в 1947 году Соединенные Штаты не одержали победы ни в одном крупном вооруженном конфликте.

Дональд Трамп
войны
победы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отказ помогать бойцам СВО, «отмена», запрет песен: где сейчас Шнуров
«Центр новой эпохи»: в Германии дали оценку прошедшего в России ВЭФ
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Краснодарском крае
Трамп назвал спорного «победителя» обеих мировых войн
Помощь детям, возвращение на ТВ, проверка на иноагентство: как живет Ургант
Экс-глава Сахалина сделал «доброе дело» в хабаровской колонии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 6 сентября, облегчение?
В США раскрыли, когда американские ракеты «долетят» до Киева
Миронов озвучил «честную» величину МРОТ
Трамп дал комментарий по возможному убийству спецназом США жителей КНДР
Курсы в Дубае, обвинения в инфоцыганстве, мнение об СВО: где сейчас Нагиев
Путин сделал важное заявление об отечественной школе двигателестроения
В Ростехе оценили переговоры с китайскими коллегами
Мобилизованных с заболеваниями солдат ВСУ ожидают «роты смерти»
Пассажир погиб из-за круиз-контроля, водителю грозит срок: кто виноват
«Я был бы рад»: Трамп предложил Путину присоединиться к саммиту G20
Еврокомиссия поприветствовала заявление Путина
«Цена слишком высока»: Трамп дал обещание по Украине
Трамп сделал внезапное заявление о «ролях» в украинском конфликте
Путин провел совещание по двигателестроению
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.