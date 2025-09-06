Трамп назвал спорного «победителя» обеих мировых войн Трамп считает, что США выиграли обе мировые войны и все конфликты между ними

Соединенные Штаты сыграли ключевую роль во всех военных конфликтах XX века, заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами Белого дома. Во время церемонии подписания указа о переименовании Министерства обороны он выразил уверенность, что Вашингтон одержал победы в обеих мировых войнах.

Его слова прозвучали в контексте обоснования решения о переименовании ведомства в Министерство войны. По мнению Трампа, США не только выиграли Первую и Вторую мировые войны, но и побеждали во всех конфликтах, происходивших до них и между ними.

Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы побеждали во всем до этого и между ними, — заявил политик.

Историческая оценка роли США в мировых войнах является предметом дискуссий среди экспертов. Утверждения о «победе во всем» могут рассматриваться как упрощение комплексного исторического процесса.

Ранее Трамп обратил внимание, что новое наименование Пентагона более точно соответствует реальному положению дел в международной политике и характеру деятельности ведомства. Прежнее название политик считает излишне либеральным. С иной точкой зрения выступил действующий глава Пентагона Пит Хегсет. Он напомнил, что с момента переименования Военного департамента в Министерство обороны в 1947 году Соединенные Штаты не одержали победы ни в одном крупном вооруженном конфликте.