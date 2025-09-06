Мошенники научились красть данные россиян через фейковые «Госуслуги»

Мошенники обманывают россиян, используя фейковые чаты с руководителями компаний и якобы официальный бот «Госуслуг», сообщает РИА Новости. Аферисты создают «рабочие» чаты от имени начальства и обращаются к жертвам через него.

Согласно легенде злоумышленников, информацию о сотруднике необходимо перевести в некий архив на электронные носители и удалить из системы тех людей, кто больше не работает. Для «подтверждения данных» жертве предлагают использовать якобы официальный бот «Госуслуг» в Telegram.

Затем человека уговаривают перейти по ссылке, нажать на кнопку «start» и ввести номер телефона. После этого на телефон человека приходит шестизначный код. Мошенники требуют прислать этот код в чат или личные сообщения, утверждая, что без него «процедуру оцифровки» завершить не получится. После того как жертва отправляет код, аферисты получают полный доступ к его личному кабинету на «Госуслугах».

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам фальшивые приглашения от имени Пенсионного фонда. В сообщениях обещают «увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки» или «новый бонус для пенсионеров от 58 до 84 лет».