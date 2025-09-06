Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 07:06

Мошенники научились красть данные россиян через фейковые «Госуслуги»

В России мошенники начали обманывать жертв через фейковый чат-бот «Госуслуг»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Мошенники обманывают россиян, используя фейковые чаты с руководителями компаний и якобы официальный бот «Госуслуг», сообщает РИА Новости. Аферисты создают «рабочие» чаты от имени начальства и обращаются к жертвам через него.

Согласно легенде злоумышленников, информацию о сотруднике необходимо перевести в некий архив на электронные носители и удалить из системы тех людей, кто больше не работает. Для «подтверждения данных» жертве предлагают использовать якобы официальный бот «Госуслуг» в Telegram.

Затем человека уговаривают перейти по ссылке, нажать на кнопку «start» и ввести номер телефона. После этого на телефон человека приходит шестизначный код. Мошенники требуют прислать этот код в чат или личные сообщения, утверждая, что без него «процедуру оцифровки» завершить не получится. После того как жертва отправляет код, аферисты получают полный доступ к его личному кабинету на «Госуслугах».

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам фальшивые приглашения от имени Пенсионного фонда. В сообщениях обещают «увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки» или «новый бонус для пенсионеров от 58 до 84 лет».

мошенники
Госуслуги
россияне
аферисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Роты смерти» ВСУ, гибель мирных граждан: новости СВО на утро 6 сентября
В Кремле раскрыли ключевое условие России по «Силе Сибири — 2»
Приставы начали арест имущества владельцев «Яшкино» и «Кириешек»
В США указали, что стратегия Пентагона претерпела изменения
Песков рассказал о важном периоде в международных отношениях
«Слабое кино»: Михалков резко высказался об «Аноре»
Поразили 36 бригад противника: успехи ВС РФ у утру 6 сентября
«Узурпатор»: Кобяков объяснил, почему вести диалог с Зеленским невозможно
ВСУ за прошедшие сутки потеряли 1,4 тыс. солдат в зоне СВО
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 сентября: инфографика
ВСУ выпустили по России более 30 беспилотников за ночь
Трампа уличили в намерении ударить по Венесуэле для ослабления Мадуро
Названы три идеальных региона для новогоднего отдыха в России
Помощь иммунитету: луково-облепиховый конфитюр «Янтарный эликсир»
Мошенники научились красть данные россиян через фейковые «Госуслуги»
Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Лучшие из лучших: квашеные помидоры на зиму с чесноком по-грузински
Одним бабье лето, другим морозы со снегом: погода в РФ с 8 по 14 сентября
Раскрыто, какая часть Кременских лесов остается под контролем ВСУ
На ВЭФ раскрыли договоренность Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.