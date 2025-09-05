Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 13:19

Названы сервисы, которые будут доступны россиянам в периоды ограничений

Минцифры: в периоды ограничений интернета будут доступны Госуслуги

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Определен перечень онлайн-платформ, которые останутся доступными для граждан в периоды ограничений работы мобильного интернета, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В список вошли наиболее востребованные и социально значимые отечественные сервисы и интернет-ресурсы.

Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к «Госуслугам», платформе для дистанционного голосования, сайтам президента РФ и правительства РФ, — сказано в сообщении.

Операторы связи уже начали обеспечивать доступ к указанным платформам в тестовом режиме. В Минцифры отметили, что разработано специальное техническое решение, позволяющее сохранять работоспособность этих ресурсов при введении ограничений.

Ранее глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев говорил, что в России планируется введение специальных сим-карт для детей младше 14 лет. Родители смогут добровольно подключать такие карты для усиленного контроля интернет-активности несовершеннолетних.

