Трамп назвал обманом Америки расследование о российском «вмешательстве»

https://static.news.ru/photo/4fe21168-f50e-11ea-a1d3-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал расследование о якобы вмешательстве России в выборы главы государства.

Это была незаконная охота на ведьм, и за это должна быть заплачена большая цена. Насколько другой была бы моя жизнь, если бы этот обман Америки не произошёл! — написал хозяин Белого дома в Twitter.

Он также возмутился тем, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера, который руководил расследованием, под предлогом забытых паролей и повреждения устройств удалила информацию с полутора десятков телефонов.

....It has now been determined that the Mueller Scam should never have been set up in the first place, there were no grounds. It was all an illegitimate Witch Hunt, & a big price must be paid. How different my life would have been if this fraud on America was never committed!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2020

Расследование продолжалось около двух лет. Мюллер подтвердил обвинения в адрес России, но при этом ему так и не удалось доказать наличие сговора между штабом Трампа и российскими властями.

Ранее NEWS.ru писал, что тема российского «вмешательства» в США не утихает. В Нью-Йорке появились предвыборные баннеры, в которых американцев призывают голосовать, иначе «российский бот сделает это за них».