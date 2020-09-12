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Трамп назвал обманом Америки расследование о российском «вмешательстве»

18:18, 12 сентября 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал расследование о якобы вмешательстве России в выборы главы государства.

Это была незаконная охота на ведьм, и за это должна быть заплачена большая цена. Насколько другой была бы моя жизнь, если бы этот обман Америки не произошёл! — написал хозяин Белого дома в Twitter.

Он также возмутился тем, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера, который руководил расследованием, под предлогом забытых паролей и повреждения устройств удалила информацию с полутора десятков телефонов.

Расследование продолжалось около двух лет. Мюллер подтвердил обвинения в адрес России, но при этом ему так и не удалось доказать наличие сговора между штабом Трампа и российскими властями.

Ранее NEWS.ru писал, что тема российского «вмешательства» в США не утихает. В Нью-Йорке появились предвыборные баннеры, в которых американцев призывают голосовать, иначе «российский бот сделает это за них».

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