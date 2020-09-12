В США появились баннеры с обвинением России во вмешательстве в выборы

https://static.news.ru/photo/132fd34e-f50a-11ea-b3cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Американских избирателей продолжают пугать российским вмешательством в президентские выборы. Баннеры с соответствующим предупреждением стали появляться на улицах Нью-Йорка.

Текст одного из них гласит: «Голосуй или российский бот сделает это за тебя».

Тему российского вмешательства активно использует штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Выборы главы государства в США должны состояться 3 ноября. Действующий президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Кроме того, в этот день будут избираться вице-президент, треть Сената Конгресса США, 435 членов палаты представителей, а также главы 13 штатов и территорий.

Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к честному разговору с Вашингтоном по поводу обвинений во вмешательстве в выборы. Он отметил, что российская сторона уже неоднократно предлагала Штатам разобраться с «абсолютно голословными обвинениями. Однако США «отлынивают» от этой работы, но вместе с тем продолжают требовать прекратить вмешательство.