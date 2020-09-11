Лавров: РФ готова к разговору с США по вопросам о вмешательстве в выборы

https://static.news.ru/photo/e80cf27e-f427-11ea-928c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sue Dorfman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кремль готов к честному разговору с Соединёнными Штатами Америки по вопросам обвинений о вмешательстве в выборы в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ван И.

Дипломат отметил, что РФ много раз предлагала Белому дому разобраться с «абсолютно голословными обвинениями» во вмешательстве в процесс голосования.

Предлагали возобновить механизм консультаций по кибербезопасности. <...> Предлагали сделать официальное двустороннее политическое заявление России и США, что мы категорически обязуемся, каждый из нас, не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Это уже несколько лет продолжается. Американцы последовательно отлынивают от работы по любому из этих направлений и продолжают требовать от нас прекращения противозаконных действий по вмешательству в их внутренние дела, — цитирует Лаврова агентство ТАСС.

Он подчеркнул, что несколько лет назад в Белом доме приняли постановление о поддержке Украины. Согласно документу, Госдеп США обязуется выделять $200 млн ежегодно на материальную помощь неправительственных организаций в РФ и на работу с гражданским обществом в РФ.

Сами Соединённые Штаты не видят ничего зазорного в том, чтобы не только втихаря продвигать свои интересы нелегитимными методами, но и в открытую они принимают законы, — отметил министр.

Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп продлил на год действие указа, который предусматривает введение санкций в отношении иностранцев и зарубежных компаний за вмешательство в ход выборов в США. Он добавил, что подобные действия стали интенсивнее с развитием цифровых технологий. Одновременно появились значительные уязвимости.

7 августа 2020 года глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешиваться в очередные выборы американского президента. По словам Эванины, Китай выступает против переизбрания Трампа, Иран хочет подорвать демократические институты в Соединённых Штатах, а Россия пытается «продвинуть» Трампа и действует против его основного соперника на выборах Джо Байдена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборный процесс в США и в других государствах, заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции Белого дома в отношении троих граждан РФ.