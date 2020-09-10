Захарова: РФ не вмешивалась в выборы главы США и не будет этого делать

https://static.news.ru/photo/7bc7434a-f40d-11ea-a632-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборный процесс в США и в других государствах, заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции Белого дома в отношении троих граждан РФ.

Не раз предлагали американцам обсуждать и решать все соответствующие вопросы в спокойном деполитизированном ключе в рамках уважительного диалога. Но ответа нет, — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Захаровой, введение санкций Белый дом обосновал голословными обвинениями в адрес России «в неких нежелательных действиях», приписываемых Кремлю.

Накануне Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против троих граждан России и одного украинца. Власти США считают, что эти люди причастны к вмешательству в американские выборы. Среди россиян в санкционные списки попали Антон Андреев, Дарья Асланова и Артём Лифшиц. Украинец, попавший под ограничения, — внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач, который опубликовал записи разговоров с голосами экс-вице-президента США Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В феврале 2018 года американский Минюст опубликовал документ, согласно которому в отношении 13 граждан РФ выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. Также в документе указаны три юридических лица. Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил их в том, что они вели кампании в социальных сетях, чтобы повлиять на общественное мнение в период президентской кампании 2016 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп продлил на год действие указа, который предусматривает введение санкций в отношении иностранцев и зарубежных компаний за вмешательство в ход выборов в США. Он добавил, что иностранное вмешательство стало интенсивнее с развитием цифровых технологий. Одновременно появились значительные уязвимости.