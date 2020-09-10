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Трое россиян попали под санкции из-за вмешательства в выборы США

18:16, 10 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против троих граждан России и одного украинца. Власти США считают, что эти люди причастны к вмешательству в американские выборы.

Среди россиян в санкционные списки попали Антон Андреев, Дарья Асланова и Артём Лифшиц, передаёт ТАСС. Украинец, попавший под ограничения, — внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач, который опубликовал записи разговоров с голосами экс-вице-президента США Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В феврале 2018 года американский Минюст опубликовал документ, согласно которому в отношении 13 граждан РФ выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. Также в документе указаны три юридических лица. Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил их в том, что они вели кампании в социальных сетях, чтобы повлиять на общественное мнение в период президентской кампании 2016 года.

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешиваться в очередные выборы американского президента. По словам Эванины, Китай выступает против переизбрания Трампа, Иран хочет подорвать демократические институты в Соединённых Штатах, а Россия пытается «продвинуть» Трампа и действует против его основного соперника на выборах Джо Байдена, писал NEWS.ru.

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