Трое россиян попали под санкции из-за вмешательства в выборы США

Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против троих граждан России и одного украинца. Власти США считают, что эти люди причастны к вмешательству в американские выборы.
Среди россиян в санкционные списки попали Антон Андреев, Дарья Асланова и Артём Лифшиц,
В феврале 2018 года американский Минюст опубликовал документ, согласно которому в отношении 13 граждан РФ выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. Также в документе указаны три юридических лица. Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил их в том, что они вели кампании в социальных сетях, чтобы повлиять на общественное мнение в период президентской кампании 2016 года.
7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешиваться в очередные выборы американского президента. По словам Эванины, Китай выступает против переизбрания Трампа, Иран хочет подорвать демократические институты в Соединённых Штатах, а Россия
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