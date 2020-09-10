Трое россиян попали под санкции из-за вмешательства в выборы США

https://static.news.ru/photo/61f06ede-f37b-11ea-b34a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против троих граждан России и одного украинца. Власти США считают, что эти люди причастны к вмешательству в американские выборы.

Среди россиян в санкционные списки попали Антон Андреев, Дарья Асланова и Артём Лифшиц, передаёт ТАСС. Украинец, попавший под ограничения, — внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач, который опубликовал записи разговоров с голосами экс-вице-президента США Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В феврале 2018 года американский Минюст опубликовал документ, согласно которому в отношении 13 граждан РФ выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. Также в документе указаны три юридических лица. Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил их в том, что они вели кампании в социальных сетях, чтобы повлиять на общественное мнение в период президентской кампании 2016 года.