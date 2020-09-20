Трамп назвал кандидатов на должность судьи Верховного суда США

https://static.news.ru/photo/a78c5a08-fad2-11ea-a544-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп назвал наиболее вероятных кандидатов на должность судьи американского Верховного суда.

Он подчеркнул, что должность, скорее всего, займёт консервативная женщина, сообщает Reuters.

По мнению американского лидера, должность может занять Барбара Лагоа или Эми Кони Барретт. Отмечается, что большинство республиканцев поддержит любой выбор Дональда Трампа.

Однако не все сенаторы-республиканцы согласны, что президент США должен утверждать постоянного судью Верховного суда страны. Так, сенатор Сьюзан Коллинз выразила сомнение, что Дональд Трамп должен делать выбор накануне президентских выборов. Будет лучше, если постоянного судью выберет победитель выборов уже после 3 ноября 2020 года.

Справедливости ради и ради американского народа, который будет либо переизбирать президента, либо выбирать нового, решение о пожизненном назначении в Верховный суд должен принимать президент, который избирается 3 ноября, — привели слова сенатора в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, американские СМИ называют главным претендентом на должность судьи Верховного суда США Эми Кони Барретт.