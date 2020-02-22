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Сотрудники спецслужб Соединённых Штатов не обнаружили доказательств вмешательства РФ на выборах в США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Сотрудники спецслужб Соединённых Штатов не обнаружили доказательств вмешательства РФ на выборах в США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CBS. Отмечается, что спецслужба доложила о результатах расследования на...