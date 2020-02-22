Берни Сандерс Берни Сандерс Фото: Xinhua/Global Look Press

Слухи о поддержке Россией потенциального кандидата в президенты США Берни Сандерса созданы, чтобы дискредитировать его и не допустить участия демократа в предвыборной гонке, считает действующий американский лидер Дональд Трамп.

Причина в том, что бездельники-демократы не хотят, чтобы Берни Сандерс стал кандидатом от Демократической партии, они считают, что это плохо скажется на его шансах. Это всё снова фальсификация против безумного Берни Сандерса!написал Трамп в своём микроблоге.

Как сообщал NEWS.ru ранее, анонимные источники издания Washington Post заявили, что Россия поддерживает сенатора-демократа Берни Сандерса, который собирается участвовать в выборах президента США. По данным издания, о происходящем информированы действующий лидер страны Дональд Трамп и законодатели. В чём именно выражается поддержка, журналисты не конкретизировали.

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