Слухи о поддержке Россией потенциального кандидата в президенты США Берни Сандерса созданы, чтобы дискредитировать его и не допустить участия демократа в предвыборной гонке, считает действующий американский лидер Дональд Трамп.
Причина в том, что бездельники-демократы не хотят, чтобы Берни Сандерс стал кандидатом от Демократической партии, они считают, что это плохо скажется на его шансах. Это всё снова фальсификация против безумного Берни Сандерса! — написал Трамп в своём микроблоге.
....The reason for this is that the Do Nothing Democrats, using disinformation Hoax number 7, donât want Bernie Sanders to get the Democrat Nomination, and they figure this would be very bad for his chances. Itâs all rigged, again, against Crazy Bernie Sanders!
Как сообщал NEWS.ru ранее, анонимные источники издания Washington Post заявили, что Россия поддерживает сенатора-демократа Берни Сандерса, который собирается участвовать в выборах президента США. По данным издания, о происходящем информированы действующий лидер страны Дональд Трамп и законодатели. В чём именно выражается поддержка, журналисты не конкретизировали.