https://static.news.ru/photo/feb3be44-5518-11ea-9fac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Keystone Press Agency

Анонимные источники издания Washington Post сообщили, что Россия поддерживает сенатора-демократа Берни Сандерса, который собирается участвовать в выборах президента США.

По данным издания, о происходящем информированы действующий лидер страны Дональд Трамп и законодатели. В чём именно выражается поддержка, журналисты не конкретизировали. Сам Сандерс в ответ на это заявил , что российскому президенту Владимиру Путину нужно «держаться подальше» от американских выборов.

Если откровенно, то меня не волнует, кого Путин хотел бы видеть президентом. В отличие от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина своим другом. Он самодержавный тиран, который пытается разрушить демократию и подавить инакомыслие в России, — цитирует Сандерса «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп назвал представителей Демократической партии, которые строят теории о российской поддержке американского лидера, «сумасшедшими людьми». Дональд Трамп пояснил, что эти теории уже надоели американцам и что в налаживании дружеских отношений с другими государствами нет ничего плохого.