https://static.news.ru/photo/1c37f720-5503-11ea-87fa-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Donald Trump/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп назвал представителей Демократической партии, которые строят теории о российской поддержке американского лидера, «сумасшедшими людьми». Об этом сообщил ТАСС.

Дональд Трамп пояснил, что эти теории уже надоели американцам и что в налаживании дружеских отношений с другими государствами нет ничего плохого. Президент США также отметил, что демократы ничего не делают для страны и народа и никак не улучшают ситуацию в Соединённых Штатах.

Это [демократы] сумасшедшие люди, они не думают о стране, рабочих местах, снижении цен и инфраструктуре <...> В то же время мы хотим поладить с Россией, Китаем, со всеми странами, — привели слова американского лидера в ТАСС.

Он вновь назвал «изобличающие» теории демократов всего лишь «охотой на ведьм».

После трёх лет безумной охоты на ведьм бездельники-демократы заявили сегодня, что Путин хочет гарантировать переизбрание Трампа. Нашим людям от этого уже скучно <...> Хиллари Клинтон назвала Тулси Габбард и Джилл Стайн российскими агентами. Я не знаю их, но они не российские агенты, — заявил Дональд Трамп.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп опроверг вмешательство России в будущие выборы США. Сообщения о влиянии РФ на выборы в США он назвал «очередной кампанией по дезинформации».